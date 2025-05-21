«Это чистая правда». Тренер Алькараса — о вкладе родителей испанца в карьеру сына

Тренер Карлос Сантос рассказал, какую роль сыграли родители второй ракетки мира Карлоса Алькараса в становлении испанца.

— В книге («Алькарас: Кузница чемпиона») ты упоминаешь слова, которые тебе сказал отец Алькараса: «Ты никогда не найдёшь для своего сына того, кого я нашёл для своего: образованного, воспитанного человека с ценностями, преданного работе, любящего спорт и готового обучать теннису, не думая ни о чём другом». Какую роль он сыграл в формировании Карлоса?

— Эти слова — чистая правда. Моему сыну сейчас семь лет, и я не могу найти такого же человека, каким был я сам в своё время. Никого с такой подготовкой и таким рвением. И при этом я продолжал обучаться ради группы теннисистов, среди которой был и Карлитос.

Его отец оказал на меня большое влияние. Я многому у него научился, мы много общались. Он давал мне советы, наблюдал со стороны и говорил: «Карлос, посмотри сюда, ты это заметил?» — «Чёрт, нет, не заметил». — «Ну вот, давай поработай над этим». У нас была очень тесная коммуникация во благо всей группы.

— О матери Карлоса Вирджинии говорят меньше, но она тоже сыграла важную роль.

— 100%. Как это часто бывает, мы замечаем тех, кто на корте, но его мама была опорой. Она возила его на турниры, готовила еду, занималась подготовкой, забирала одного ребёнка, другого. У неё четверо детей, футбол, поездки… Вирджиния никогда не вмешивалась в теннисные дела, но она — один из самых важных людей в жизни Карлитоса, — приводит слова Сантоса Eurosport.es.