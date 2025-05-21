Мариуш Копил опубликовал фото с Дианой Шнайдер. Он будет её тренером на «Ролан Гаррос»

Бывшая 56-я ракетка мира румынский теннисист Мариуш Копил опубликовал на личной странице в соцсетях совместную фотографию с 11-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер с тренировки в преддверии «Ролан Гаррос» — 2025. Ранее сообщалось, что Копил и Шнайдер будут готовиться к Открытому чемпионату Франции в рамках пробного периода.

«Новые начинания!» — подписал снимок Копил.

Фото: Из личного архива Копила

34-летний Копил — победитель одного турнира категории ATP в парном разряде, финалист турниров ATP-250 в Софии (2018) и ATP-500 в Базеле (2018) в одиночном разряде.

Напомним, до грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия) Шнайдер сотрудничала с Динарой Сафиной. Вместе они провели всего два турнира — в Штутгарте (Германия) и Мадриде (Испания).