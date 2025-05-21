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Тренер — о критике в адрес Алькараса: он показал публике то, каким является на самом деле

Тренер — о критике в адрес Алькараса: он показал публике то, каким является на самом деле
Карлос Алькарас
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Первый тренер Карлоса Алькараса Карлос Сантос высказался по поводу критики своего подопечного, который в последнее время столкнулся с периодом спада результатов на фоне медийной активности.

– Что вы думаете по поводу критики в адрес Алькараса в этом сезоне?
– Чем больше ты на виду, тем больше тебя критикуют. В случае с моей книгой было так же: многие её не прочитали полностью, а только заголовки. Так можно подумать: «Смотри-ка, этот…» Кто прочитал её — понял, что в ней изложен мой метод и подход к работе. Он показал публике то, каким является на самом деле.

– Ты понимаешь критику в его адрес?
– Да. Это не то, что ждёшь от профессионального игрока его уровня. Можно делать всё это, но не обязательно показывать. Думаю, у него есть и другие стороны, которые он может продемонстрировать: работа, ежедневные тренировки… Но эту часть своей жизни, обычную для теннисиста, он не показал. Он показал другую, которую обычно не афишируют.

– Он сможет стать величайшим игроком в истории или хотя бы встать в один ряд с «Большой тройкой»?
– Думаю, его путь в теннисе изменится, как только он станет старше и будет больше тренироваться и отдавать себя кортам, а остальные вещи отойдут на второй план. Нормально, что он сейчас хочет этого. Все молодые люди в 21-22 года хотят подобного, — приводит слова Сантоса Eurosport.es.

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