Янчук: россияне не входят в число фаворитов «Ролан Гаррос». Вряд ли кто-то пройдёт далеко

Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук считает, что российские теннисисты не входят в список фаворитов на победу на «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде.

«К сожалению, наши лидеры сейчас не входят в число фаворитов на «Ролан Гаррос». Наша первая ракетка Даниил Медведев хоть и улучшил свою игру на грунте, но если дойдёт до четвёртого круга, то это уже будет хорошо. Нестабильно играют Андрей Рублёв и Карен Хачанов, так что вряд ли кто-то из наших игроков пройдёт далеко.

Главными фаворитами будут лидер мирового рейтинга Янник Синнер и вторая ракетка мира Карлос Алькарас. С их скоростью и мощью сейчас мало кто может справиться, и я думаю, что они ещё долго будут лидировать в мировом теннисе. Немного больше шансов у Алькараса, всё-таки он на грунтовых кортах показывает более высокие результаты», — приводит слова Янчука ТАСС.