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Специалист назвал Карлоса Алькараса более универсальным игроком, чем Рафаэль Надаль

Специалист назвал Карлоса Алькараса более универсальным игроком, чем Рафаэль Надаль
Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль
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Тренер Карлоса Алькараса Карлос Сантос рассказал, в чём отличие и преимущество его подопечного от экс-теннисиста Рафаэля Надаля.

— Алькарас — более универсальный игрок, чем Надаль?
– Гораздо более универсальный. С точки зрения тенниса и техники он делает гораздо больше. Его укороченные — магия. Надаль тоже так умел, но Карлитос какой-то волшебник. У Рафы были мощные, с сильным топспином удары и невероятный уровень ментальности, чувство корта. А у Карлитоса — другой стиль, более волшебный, захватывающий. Он борется за каждый мяч, и ты не знаешь, что он сделает с ним. Он волшебник, — приводит слова Сантоса Eurosport.es.

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