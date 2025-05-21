Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Серьёзный вызов». Тренер — о предстоящей защите Алькарасом титулов на «РГ» и Уимблдоне

«Серьёзный вызов». Тренер — о предстоящей защите Алькарасом титулов на «РГ» и Уимблдоне
Карлос Алькарас
Комментарии

Карлос Сантос, первый тренер испанца Карлоса Алькараса, высказал своё мнение по поводу того, сможет ли вторая ракетка мира защитить титулы на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне в этом сезоне.

«Серьёзный вызов. Я думаю, он справится. Карлос должен соответствовать обстоятельствам, таков теннис. Это особая система очков: если ты всё выигрываешь, потом нужно всё это и защитить. Он должен отбросить давление: вернулся Синнер, вышел документальный фильм… Этот год — момент, когда он должен доказать, что идёт своей дорогой», — приводит слова Сантоса Eurosport.es.

«Ролан Гаррос» — 2025 стартует 25 мая.

Материалы по теме
Специалист назвал Карлоса Алькараса более универсальным игроком, чем Рафаэль Надаль
«Это чистая правда». Тренер Алькараса — о вкладе родителей испанца в карьеру сына
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android