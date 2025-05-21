«Серьёзный вызов». Тренер — о предстоящей защите Алькарасом титулов на «РГ» и Уимблдоне

Карлос Сантос, первый тренер испанца Карлоса Алькараса, высказал своё мнение по поводу того, сможет ли вторая ракетка мира защитить титулы на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне в этом сезоне.

«Серьёзный вызов. Я думаю, он справится. Карлос должен соответствовать обстоятельствам, таков теннис. Это особая система очков: если ты всё выигрываешь, потом нужно всё это и защитить. Он должен отбросить давление: вернулся Синнер, вышел документальный фильм… Этот год — момент, когда он должен доказать, что идёт своей дорогой», — приводит слова Сантоса Eurosport.es.

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