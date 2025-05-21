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«Хороший вызов». Чемпион ТБШ Чилич — об участии в квалификации «Ролан Гаррос» — 2025

«Хороший вызов». Чемпион ТБШ Чилич — об участии в квалификации «Ролан Гаррос» — 2025
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Чемпион US Open — 2014, бывшая третья ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич, ныне занимающий 104-ю строчку мирового рейтинга, высказался об участии в квалификации «Ролан Гаррос» — 2025.

«Когда вы на вершине, вы можете выстраивать свой график. Сейчас сложилась интересная ситуация после многих лет без участия в квалификации. Это хороший вызов, который нужно пройти. Для меня сейчас важно определить цель на ближайшие годы — очевидно, вернуться на тот уровень, где я был раньше. Хотелось бы снова что-то выиграть, но никогда не знаешь: конкуренция очень высока.

Нужно двигаться шаг за шагом. Это значит играть в менее престижных турнирах, проходить квалификацию, начинать турниры раньше. Но что касается моего настроя и мотивации — я очень голоден до побед», — приводит слова Чилича пресс-служба «Ролан Гаррос».

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