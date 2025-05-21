Усман Дембеле проведёт жеребьёвку основных сеток «Ролан Гаррос» — 2025

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле станет участником жеребьёвки основных сеток Открытого чемпионата Франции — 2025. Об этом сообщили в RMC Sport.

Уточняется, что церемония пройдёт 22 мая в 15:00 (московское время). Футболист примет участие в процедуре вместе с президентом Федерации тенниса Франции Жилем Мореттоном и директором турнира Амели Моресмо.

«Ролан Гаррос» в 2025 году пройдёт с 25 мая по 8 июня. В эти дни на грунтовых кортах в Париже проходят матчи квалификационного раунда. Ранее в полуфинал предварительного этапа пробилась одна из восьми представителей отечественного тенниса, взявших старт в квалификации — Оксана Селехметьева.