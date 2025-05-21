«Самая большая любовь за 26 лет жизни». Циципас и Бадоса ответили на вопрос о свадьбе

10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса и 20-й номер рейтинга ATP грек Стефанос Циципас поделились мнением о возможном вступлении в брак. Игроки состоят в отношениях с 2023 года.

Бадоса: Брак — это союз душ. Если он когда-то возникнет, то произойдёт естественным образом. Это не то, что нам навязывают. Речь идёт о любви, связи, повседневной жизни.

Циципас: Это самая большая любовь, которую я чувствовал за свои 26 лет жизни. Для меня брак в таких ситуациях происходит очень естественно и без давления относительно того, когда и как это сделать, — приводит слова спортсменов We love tennis.