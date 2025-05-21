«Больше никакого алкоголя». Бьянка Андрееску рассказала, как её вдохновил Коби Брайант

Победительница US Open – 2019, 102-я ракетка мира канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала, как изменила свою жизнь после просмотра интервью с легендой НБА Коби Брайантом, в котором он говорил об отказе от алкоголя во имя лучшего здоровья.

«Я чувствую себя невероятно и, по-моему, выгляжу хорошо. Стараюсь как можно больше «подсушиться», потому что чем больше у тебя вес, тем больше давления ты оказываешь на суставы, когда находишься на корте. Это очень помогло.

Знаете, во время просмотра или чтения чего-то иногда в тебе что-то просто щёлкает. Я подумала: «Ладно, больше никакого алкоголя». Теперь у меня нет желания, это отличное чувство», — приводит слова Андрееску пресс-служба «Ролан Гаррос».