Тренер рассказал, могут ли Синнер с Алькарасом стать определением новой эпохи в теннисе

Тренер Карлос Сантос высказался о настоящем и будущем лидеров мужского тура итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

– Думаешь, он и Янник Синнер могут стать определением целой эпохи в теннисе?

– Да, эти два игрока сейчас идут впереди всех. Других таких стабильных пока нет. Бывает, что кто-то поднимается и снова падает, но вот быть наверху… Думаю, они будут идти бок о бок, если оба продолжат в таком же темпе. У них есть всё, чтобы оставаться на вершине долго, — приводит слова Сантоса Eurosport.es.

Ранее Сантос заявил, что Алькарас может позволить себе излишнюю медийность в силу возраста.