Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер рассказал, могут ли Синнер с Алькарасом стать определением новой эпохи в теннисе

Тренер рассказал, могут ли Синнер с Алькарасом стать определением новой эпохи в теннисе
Карлос Алькарас и Янник Синнер
Комментарии

Тренер Карлос Сантос высказался о настоящем и будущем лидеров мужского тура итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

– Думаешь, он и Янник Синнер могут стать определением целой эпохи в теннисе?
– Да, эти два игрока сейчас идут впереди всех. Других таких стабильных пока нет. Бывает, что кто-то поднимается и снова падает, но вот быть наверху… Думаю, они будут идти бок о бок, если оба продолжат в таком же темпе. У них есть всё, чтобы оставаться на вершине долго, — приводит слова Сантоса Eurosport.es.

Ранее Сантос заявил, что Алькарас может позволить себе излишнюю медийность в силу возраста.

Материалы по теме
Тренер — о критике в адрес Алькараса: он показал публике то, каким является на самом деле
Тренер Карлоса Алькараса рассказал, насколько сильно повлиял на испанца Рафаэль Надаль
Адриано Панатта: интересно, каким был бы финал в Риме, если бы не дисквалификация Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android