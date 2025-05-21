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На 66-м году жизни скончался скандально известный отец теннисистки Елены Докич

На 66-м году жизни скончался скандально известный отец теннисистки Елены Докич
Елена Докич
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16 мая на 66-м году жизни умер отец и тренер бывшей четвёртой ракетки мира австралийской теннисистки Елены Докич. О кончине Дамира Докича спортсменка рассказала в социальных сетях.

Елена Докич с отцом Дамиром

Елена Докич с отцом Дамиром

Фото: из личного архива Елены Докич

«Как вам известно, мои отношения с отцом были трудными и болезненными, с большой историей. Несмотря на то что в последние 10 лет мы не общались, потерять родителя — даже того, с кем ты в разладе — всегда нелегко.

Это конец главы и той жизни, какой я её знала. Во мне множество противоречивых и сложных чувств. В завершение этой главы я выбираю сосредоточиться на хороших воспоминаниях, таких, как на этой фотографии. Как всегда, особенно в такие моменты, для меня важно оставаться тем, кем я стремлюсь быть: уважающей, благородной, доброй, достойной и чуткой. Хочу и буду оставаться таким человеком и в этой ситуации.

Спасибо всем, кто поддерживал меня в последние дни и был рядом, пока я проходила через эту сложную и запутанную ситуацию. Мои последние слова: покойся с миром», — написала Докич.

В 2017 году в автобиографической книге «Несокрушимая» Елена Докич рассказала о жестоком отношении со стороны отца.

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