Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Уехал в машине один и плакал». Рафаэль Надаль рассказал о самом тяжёлом «Ролан Гаррос»

«Уехал в машине один и плакал». Рафаэль Надаль рассказал о самом тяжёлом «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, как переживал неудачные выступления на «Ролан Гаррос» в 2015 (проиграл в четвертьфинале) и 2016 годах (снялся с третьего круга).

«В тот сезон, после ужасного 2015 года, я почувствовал, что это мой год. Наконец я играл достаточно хорошо, чтобы попробовать снова победить. Проблема в том, что я уже сталкивался с этой проблемой запястья. Помню, что выиграл два матча, но на следующий день после второго круга я проснулся с такой болью в запястье, что пришлось остановиться на долгое время.

Честно говоря, это был очень трудный год для меня, я помню, как уехал с «Ролан Гаррос» в машине, один, и плакал. В 2015 году я смирился с этим: не был готов, играл плохо, но в 2016 году мне пришлось покинуть турнир из-за травмы. Проще принять поражение, чем травмы, потому что травмы не позволяют тебе соревноваться, и это более болезненно», — приводит слова Надаля We love tennis.

Материалы по теме
Специалист назвал Карлоса Алькараса более универсальным игроком, чем Рафаэль Надаль
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android