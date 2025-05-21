«Уехал в машине один и плакал». Рафаэль Надаль рассказал о самом тяжёлом «Ролан Гаррос»

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, как переживал неудачные выступления на «Ролан Гаррос» в 2015 (проиграл в четвертьфинале) и 2016 годах (снялся с третьего круга).

«В тот сезон, после ужасного 2015 года, я почувствовал, что это мой год. Наконец я играл достаточно хорошо, чтобы попробовать снова победить. Проблема в том, что я уже сталкивался с этой проблемой запястья. Помню, что выиграл два матча, но на следующий день после второго круга я проснулся с такой болью в запястье, что пришлось остановиться на долгое время.

Честно говоря, это был очень трудный год для меня, я помню, как уехал с «Ролан Гаррос» в машине, один, и плакал. В 2015 году я смирился с этим: не был готов, играл плохо, но в 2016 году мне пришлось покинуть турнир из-за травмы. Проще принять поражение, чем травмы, потому что травмы не позволяют тебе соревноваться, и это более болезненно», — приводит слова Надаля We love tennis.