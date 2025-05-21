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Чемпионка ТБШ Андрееску проиграла в полуфинале квалификации «Ролан Гаррос» — 2025

Чемпионка ТБШ Андрееску проиграла в полуфинале квалификации «Ролан Гаррос» — 2025
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Победительница US Open – 2019, 102-я ракетка мира канадская теннисистка Бьянка Андрееску завершила выступление на «Ролан Гаррос» — 2025 в одиночном разряде. В полуфинале квалификации она проиграла японке Нао Хибино (200-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 4:6. Канадка имела один матчбол.

Матч продолжался 2 часа 31 минуту. За это время Андрееску не выполнила подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Хибино два эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В финале квалификации Нао Хибино сыграет с немецкой теннисисткой Эллой Зайдель.

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