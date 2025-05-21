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Тейлор Фриц вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Женеве, обыграв Кентена Алиса

Тейлор Фриц вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Женеве, обыграв Кентена Алиса
Тейлор Фриц
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Американский теннисист чётвертая ракетка мира Тейлор Фриц вышел в 1/4 финала турнира категории АТР-500 в Женеве (Швейцария), обыграв француза Кентена Алиса со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Женева. 2-й круг
21 мая 2025, среда. 12:35 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 5
         
Кентен Алис
50
Франция
Кентен Алис
К. Алис

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Фриц реализовал два брейк-пойнта из девяти возможных, выполнил восемь подач навылет и допустил две двойные ошибки. Алис сумел реализовать один из четырёх брей-пойнтов, выполнил шесть подач навылет и допустил четыре двойные ошибки.

В следующем круге соревнований Тейлор Фриц сыграет с победителем матча между французом Артуром Риндеркнешем и шестым сеяным на турнире поляком Хубертом Хуркачем.

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