Тейлор Фриц вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Женеве, обыграв Кентена Алиса
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Американский теннисист чётвертая ракетка мира Тейлор Фриц вышел в 1/4 финала турнира категории АТР-500 в Женеве (Швейцария), обыграв француза Кентена Алиса со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
Женева. 2-й круг
21 мая 2025, среда. 12:35 МСК
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 7
|
|6 5
50
Кентен Алис
К. Алис
Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Фриц реализовал два брейк-пойнта из девяти возможных, выполнил восемь подач навылет и допустил две двойные ошибки. Алис сумел реализовать один из четырёх брей-пойнтов, выполнил шесть подач навылет и допустил четыре двойные ошибки.
В следующем круге соревнований Тейлор Фриц сыграет с победителем матча между французом Артуром Риндеркнешем и шестым сеяным на турнире поляком Хубертом Хуркачем.
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