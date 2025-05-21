Карен Хачанов вышел в 1/4 финала турнира в Женеве на отказе Кея Нисикори
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Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Женеве (Швейцария) на отказе японского спортсмена 62-й ракетки мира Кея Нисикори.
Встреча должна была состояться сегодня, так как накануне в Женеве пошёл дождь. На тот момент россиянин забрал первый сет со счётом 7:5, а во втором уступал — 2:5.
Женева. 2-й круг
21 мая 2025, среда. 14:00 МСК
24
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|2
|
|5
62
Кей Нисикори
К. Нисикори
Отметим, что сегодня Карену Хачанову исполнилось 29 лет. В следующем круге грунтовых соревнований в Швейцарии российский теннисист сыграет с сильнейшим в противостоянии португальского теннисиста 41-й ракетки мира Нуну Боржеша и его соперника из Австрии 128-го номера рейтинга Себастьяна Офнера.
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