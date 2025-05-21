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Стаббс — о Звереве: ты никогда не выиграешь «Большой шлем», если будешь жаловаться на мячи

Стаббс — о Звереве: ты никогда не выиграешь «Большой шлем», если будешь жаловаться на мячи
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Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс жёстко высказалась о немце Александре Звереве, в частности, о его комментариях относительно итальянца Лоренцо Музетти.

«Парень, твой форхенд… Ты хуже Музетти используешь этот удар. И ты ненавидишь играть с Музетти, потому что он отправляет резаные удары на твой форхенд, а у тебя рост пять метров. У тебя худшая хватка. Ты не можешь подойти под удар, и ведёшь себя как трус, когда не пробиваешь мощно.

Вот почему ты никогда не станешь великим игроком. Я имею в виду, ты хороший игрок, но ты никогда не выиграешь «Большой шлем», если будешь жаловаться на мячи. Когда в последний раз Рафаэль Надаль, Роджер Федерер или Новак Джокович жаловались на мячи?» — приводит слова Стаббс Tennis World USA.

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