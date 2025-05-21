Иржи Легечка одолел Франсиско Серундоло и пробился в 1/4 финала соревнований в Гамбурге
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37-я ракетка мира из Чехии Иржи Легечка переиграл аргентинского теннисиста 18-й номер мирового рейтинга Франсиско Серундоло во втором круге турнира ATP-500 в Гамбурге (Германия). Счёт — 7:5, 6:2 в пользу чешского спортсмена.
Гамбург (м). 2-й круг
21 мая 2025, среда. 13:10 МСК
37
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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18
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. За это время Легечка не допустил ни одной двойной ошибки, выполнил три подачи навылет и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Серундоло удалось реализовать три брейк-пойнта из восьми возможных и выполнить одну подачу навылет. Он также допустил четыре двойные ошибки.
В 1/4 финала грунтового турнира Иржи Легечка сыграет с сильнейшим в аргентинском дерби между Камило Уго Карабельи и Томасом Мартином Этчеверри.
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