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Иржи Легечка одолел Франсиско Серундоло и пробился в 1/4 финала соревнований в Гамбурге

Иржи Легечка одолел Франсиско Серундоло и пробился в 1/4 финала соревнований в Гамбурге
Иржи Легечка
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37-я ракетка мира из Чехии Иржи Легечка переиграл аргентинского теннисиста 18-й номер мирового рейтинга Франсиско Серундоло во втором круге турнира ATP-500 в Гамбурге (Германия). Счёт — 7:5, 6:2 в пользу чешского спортсмена.

Гамбург (м). 2-й круг
21 мая 2025, среда. 13:10 МСК
Иржи Легечка
37
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Франсиско Серундоло
18
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. За это время Легечка не допустил ни одной двойной ошибки, выполнил три подачи навылет и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Серундоло удалось реализовать три брейк-пойнта из восьми возможных и выполнить одну подачу навылет. Он также допустил четыре двойные ошибки.

В 1/4 финала грунтового турнира Иржи Легечка сыграет с сильнейшим в аргентинском дерби между Камило Уго Карабельи и Томасом Мартином Этчеверри.

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