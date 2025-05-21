Оксана Селехметьева уверенно вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос» — 2025
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146-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева успешно преодолела второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2025. Спортсменка одержала уверенную победу над хорваткой Антонией Ружич со счётом 6:3, 6:3. Отметим, что Селехметьева — единственная оставшаяся россиянка в сетке.
Ролан Гаррос — квалификация (ж). 2-й круг
21 мая 2025, среда. 13:20 МСК
104
Антония Ружич
А. Ружич
Окончен
0 : 2
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146
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Селехметьева выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Ружич два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
За выход в основную сетку Открытого чемпионата Франции Селехметьева поспорит с победительницей матча София Костулас (Бельгия) — Лола Радивоевич (Сербия).
Комментарии
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