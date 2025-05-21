Маррей рассказал об одной вещи, по которой не будет скучать после расставания с Джоковичем

Экс-теннисист Энди Маррей высказался о прекращении сотрудничества с сербом Новаком Джоковичем. Он также рассказал о предпочтениях в еде 24-кратного победителя ТБШ.

«Это было прекрасное приключение. Мы оба решили, что пришло время расстаться. Новак — блестящий человек. Единственное, по чему я не буду скучать, — это еда. Он всё время пытался заставить меня есть веганскую пищу. Чувак, я не хочу бутерброды из воздуха и нут на каждый приём пищи», — приводит слова Маррея Ubitennis.

В ноябре 2024-го стало известно, что в 2025 году Новак Джокович будет выступать на некоторых турнирах под руководством Энди Маррея. Изначально планировалось, что их сотрудничество продлится до Australian Open — 2025.