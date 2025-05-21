Беккер — о Синнере: думаю, он восстановил контроль над своим теннисом

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер высоко оценил уровень игры итальянского теннисиста Янника Синнера на «Мастерсе» в Риме (Италия).

«Я был удивлён его уровнем, особенно учитывая, что грунт — не его лучшее покрытие. Я немного переживал за него в первом матче. Его сетка не казалась лёгкой, но он продолжал совершенствоваться. Теперь я думаю, что он твёрдо восстановил контроль над своим теннисом.

[В матче четвёртого круга с Серундоло] для него было очень важно выиграть в двух сетах. С Руудом он поднял планку ещё выше. Я посмотрел на статистику, и думаю, что это был лучший матч на грунте в его карьере. Я никогда не видел, чтобы он так играл на этом покрытии, хотя мячи были размером с дыню», — приводит слова Беккера Ubitennis.