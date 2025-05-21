Андрей Рублёв обыграл 333-ю ракетку мира Энгеля и вышел в 1/4 финала турнира в Гамбурге
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Российский теннисист 17-я ракетка мира Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Гамбурге (Германия), одолев 333-ю ракетку мира Юстина Энгеля со счётом 6:3, 7:5. Во втором сете россиянин сумел уйти от сетбола.
Гамбург (м). 2-й круг
21 мая 2025, среда. 15:05 МСК
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
333
Юстин Энгель
Ю. Энгель
Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Рублёв реализовал 4 брейк-пойнта из 13, выполнил семь подач навылет и допустил три двойные ошибки. 17-летний немец реализовал два брейк-пойнта из семи, допустил одну двойную ошибку и выполнил три подачи навылет.
В следующем круге соревнований на грунте Андрей Рублёв сразится с сильнейшим в поединке между 45-й ракеткой мира итальянцем Лучано Дардери и 29-м номером рейтинга американским спортсменом Брэндоном Накашимой.
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