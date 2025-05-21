Борис Беккер назвал самого совершенного игрока на грунте на данный момент

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер назвал испанца Карлоса Алькараса лучшим игроком на грунте среди современных теннисистов.

«Он восстанавливался после травмы, полученной на турнире в Барселоне, ему пришлось пропустить домашний турнир в Мадриде, он был очень мотивирован и показал это. В матчах с Дрейпером, затем с Музетти и, наконец, с Янником он показал исключительный теннис. На данный момент он самый совершенный и опасный игрок в мире на этом покрытии», — приводит слова Беккера Ubitennis.

В нынешнем сезоне Карлос Алькарас выиграл два грунтовых «Мастерса» — в Монте-Карло (Монако) и Риме (Италия). На «Ролан Гаррос» — 2025 ему предстоит защищать титул.