Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Борис Беккер назвал самого совершенного игрока на грунте на данный момент

Борис Беккер назвал самого совершенного игрока на грунте на данный момент
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер назвал испанца Карлоса Алькараса лучшим игроком на грунте среди современных теннисистов.

«Он восстанавливался после травмы, полученной на турнире в Барселоне, ему пришлось пропустить домашний турнир в Мадриде, он был очень мотивирован и показал это. В матчах с Дрейпером, затем с Музетти и, наконец, с Янником он показал исключительный теннис. На данный момент он самый совершенный и опасный игрок в мире на этом покрытии», — приводит слова Беккера Ubitennis.

В нынешнем сезоне Карлос Алькарас выиграл два грунтовых «Мастерса» — в Монте-Карло (Монако) и Риме (Италия). На «Ролан Гаррос» — 2025 ему предстоит защищать титул.

Материалы по теме
Беккер — о Синнере: думаю, он восстановил контроль над своим теннисом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android