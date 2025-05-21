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Александр Шевченко в волевой борьбе вышел в финал квалификации «Ролан Гаррос» — 2025

Александр Шевченко в волевой борьбе вышел в финал квалификации «Ролан Гаррос» — 2025
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97-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел в решающий раунд квалификации «Ролан Гаррос» — 2025. В полуфинале он в трёх партиях одолел французского спортсмена Матиса Эрара (268-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (10:5).

Матч продолжался 2 часа 49 минут. За это время Шевченко выполнил одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Эрара два эйса, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в основную сетку Открытого чемпионата Франции Александр Шевченко поспорит с австрийским теннисистом Филипом Мисоличем.

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