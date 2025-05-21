Анна Блинкова проиграла Эмме Наварро во втором круге турнира в Страсбурге

65-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Во втором круге она потерпела поражение от девятого номера рейтинга американки Эммы Наварро со счётом 4:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Блинкова не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Наварро один эйс, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В четвертьфинале турнира в Страсбурге Эмма Наварро встретится с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.