Анна Блинкова проиграла Эмме Наварро во втором круге турнира в Страсбурге
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65-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Во втором круге она потерпела поражение от девятого номера рейтинга американки Эммы Наварро со счётом 4:6, 1:6.
Страсбург. 2-й круг
21 мая 2025, среда. 14:20 МСК
65
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
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9
Эмма Наварро
Э. Наварро
Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Блинкова не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Наварро один эйс, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В четвертьфинале турнира в Страсбурге Эмма Наварро встретится с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.
Комментарии
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