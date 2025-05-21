Хольгер Руне провёл тренировку на «Ролан Гаррос» в футболке с фото Рафаэля Надаля

10-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне провёл тренировку в преддверии «Ролан Гаррос» — 2025 в футболке с изображением 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Чествует короля», — написала пресс-служба турнира в социальных сетях, опубликовав фото Руне в футболке.

В этом году на кортах турнира пройдёт церемония чествования Надаля, завершившего карьеру в конце 2024 года.

Открытый чемпионат Франции — 2025 состоится с 25 мая по 8 июня. Действующими чемпионами «Ролан Гаррос» являются полька Ига Швёнтек и испанец Карлос Алькарас. В прошлогодних финалах Швёнтек разгромила итальянку Жасмин Паолини (6:2, 6:1), Алькарас победил немца Александра Зверева в пяти сетах — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.