Циципас — о знакомстве с Бадосой: написал ей после того, как она выиграла тяжёлую битву

20-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как впервые решился связаться с 10-м номером рейтинга WTA испанкой Паулой Бадосой. Спортсмены состоят в отношениях с 2023 года.

«Наш первый контакт был в Риме, когда я написал ей сообщение после того, как она выиграла очень тяжёлую битву. Я смотрел весь матч по телевизору, и мне очень понравилось. Я подумал, если она победит, то напишу ей. Я был спокоен, не хотел давить на неё. Хотел познакомиться с ней как с человеком, потому что одно дело — видеть её по телевизору, а другое — узнать её лично», — приводит слова Циципаса Punto de Break.