Андрей Рублёв впервые с февраля выиграл два матча подряд

Российский теннисист 17-я ракетка мира Андрей Рублёв впервые с февраля выиграл второй поединок подряд в рамках ATP-тура. Ранее ему это удавалось сделать на турнире ATP-500 в Дохе, где Андрей взял титул.
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Сегодня, 21 мая, Рублёв вышел в 1/4 финала турнира категории АТР-500 в Гамбурге (Германия). В 1/8 финала он в двух сетах одолел 333-ю ракетку мира Юстина Энгеля. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5. Во втором сете россиянин сумел уйти от сетбола.
В следующем круге соревнований на грунте Андрей Рублёв сразится с сильнейшим в поединке между 45-й ракеткой мира итальянцем Лучано Дардери и 29-м номером рейтинга американским спортсменом Брэндоном Накашимой.
Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является Артюр Фис из Франции.
- 21 мая 2025
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