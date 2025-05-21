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Кубок Лэйвера — 2026 пройдёт в Лондоне

Кубок Лэйвера — 2026 пройдёт в Лондоне
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Теннисный турнир Кубок Лэйвера – 2026 пройдёт на «Арена O2» в Лондоне (Великобритания) с 25 по 27 сентября, об этом сообщает официальный сайт турнира.

«The O2 — это впечатляющая арена, сочетающая передовые технологии, удобства мирового класса и атмосферу, которая выводит каждый матч на новый уровень.Это идеальная сцена для драмы, напряжения и товарищеского духа, которые определяют Кубок Лэйвера. Лондон также служит отличным центром, где мы можем встретить болельщиков со всей Европы и со всего мира, желающих стать частью этого уникального события вживую. Мы с нетерпением ждём возможности вновь подарить незабываемые впечатления болельщикам, игрокам, партнёрам и всему мировому теннисному сообществу», – приводит слова генерального директора Кубка Лэйвера Стива Закса сайт турнира.

Кубок Лэйвера состоится в Лондоне во второй раз в истории, столица Великобритании уже принимала соревнования в 2022 году.

Впервые Кубок Лэйвера был проведён в 2017 году. Действующим чемпионом турнира является сборная Европы.

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