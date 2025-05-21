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Коллинз вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге, одержав волевую победу над Радукану

Коллинз вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге, одержав волевую победу над Радукану
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Бывшая шестая ракетка мира (ныне 47-я) американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), призовой фонд которого составляет € 925 661.

Страсбург. 2-й круг
21 мая 2025, среда. 16:20 МСК
Даниэль Коллинз
46
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 3
         
Эмма Радукану
43
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

В поединке второго круга Коллинз обыграла 43-ю ракетку мира представительницу Великобритании Эмму Радукану. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:3.

Встреча Коллинз с Радукану продлилась 2 часа и 20 минут. В её рамках Даниэль девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Радукану пять эйсов, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз.

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