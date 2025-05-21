Коллинз вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге, одержав волевую победу над Радукану

Бывшая шестая ракетка мира (ныне 47-я) американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), призовой фонд которого составляет € 925 661.
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В поединке второго круга Коллинз обыграла 43-ю ракетку мира представительницу Великобритании Эмму Радукану. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:3.
Встреча Коллинз с Радукану продлилась 2 часа и 20 минут. В её рамках Даниэль девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Радукану пять эйсов, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.
Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз.
- 21 мая 2025
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