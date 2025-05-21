Беккер — о Музетти: ему нужно больше уверенности в себе

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер поделился мнением об игре итальянца Лоренцо Музетти в грунтовом сезоне-2025.

«Это невероятный игрок, но иногда кажется, что он сам об этом не догадывается. До сих пор он проводит выдающийся сезон на грунте, дошёл до полуфинала (в Риме. – Прим. «Чемпионата»), где уступил Алькарасу, но мог бы выиграть второй сет — он поставил соперника в затруднительное положение, были брейки и обратные брейки. Он просто не поверил в себя до конца, ему нужно больше уверенности в себе», – приводит слова Беккера Ubitennis.

В грунтовом сезоне-2025 Лоренцо Музетти дважды добирался до полуфиналов турниров серии «Мастерс» в Риме и Мадриде, а также выходил в финал «Мастерса» в Монте-Карло.