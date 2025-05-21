Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира АТР-500 в Гамбурге

Российский теннисист 17-я ракетка мира Андрей Рублёв прокомментировал выход в 1/4 финала турнира АТР-500 в Гамбурге (Германия). В 1/8 финала он одолел 333-ю ракетку мира Юстина Энгеля со счётом 6:3, 7:5.

Твоя удача здесь! Все подробности на betkeeper.championat.com играть

«Я просто старался оставаться сосредоточенным и сохранять спокойствие. У меня появилась возможность отыграться, и я смог это сделать. Условия были непростыми, очень ветрено. Солнечно, при этом очень холодно. Но мы были в одинаковых условиях и пытались с этим справиться. Старались показывать свою игру, несмотря на эти факторы», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является Артюр Фис из Франции.