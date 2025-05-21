Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира АТР-500 в Гамбурге
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Российский теннисист 17-я ракетка мира Андрей Рублёв прокомментировал выход в 1/4 финала турнира АТР-500 в Гамбурге (Германия). В 1/8 финала он одолел 333-ю ракетку мира Юстина Энгеля со счётом 6:3, 7:5.
Гамбург (м). 2-й круг
21 мая 2025, среда. 15:05 МСК
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
333
Юстин Энгель
Ю. Энгель
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«Я просто старался оставаться сосредоточенным и сохранять спокойствие. У меня появилась возможность отыграться, и я смог это сделать. Условия были непростыми, очень ветрено. Солнечно, при этом очень холодно. Но мы были в одинаковых условиях и пытались с этим справиться. Старались показывать свою игру, несмотря на эти факторы», — сказал Рублёв в интервью на корте.
Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является Артюр Фис из Франции.
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