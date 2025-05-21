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«Не стоит вычёркивать из списка претендентов». Моресмо — о Джоковиче на «Ролан Гаррос»

«Не стоит вычёркивать из списка претендентов». Моресмо — о Джоковиче на «Ролан Гаррос»
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Двукратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» француженка Амели Моресмо высказалась о том, можно ли считать Новака Джоковича претендентом на победу на «Ролан Гаррос» – 2025.

«У него всё ещё есть мотивация — сыграть в Женеве и приехать потом в Париж с уже, будем надеяться, несколькими матчами за спиной. Джокович приедет на «Ролан Гаррос». Может быть, он будет не с завышенными ожиданиями, но его точно никогда не стоит вычёркивать из списка претендентов на победу», – приводит слова Моресмо TNT Sports.

Напомним, Новак Джокович в грунтовом сезоне-2025 не смог одержать ни одной победы, дважды уступив во втором круге турниров серии «Мастерс» в Монте-Карло и Мадриде и снявшись с турнира в Риме.

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