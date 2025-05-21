Хуркач вышел в четвертьфинал турнира в Женеве

Польский теннисист Хуберт Хуркач (31-й номер рейтинга) вышел в четвертьфинал турнира АТР-500 в Женеве (Швейцария), одолев 71-ю ракетку мира француза Артура Риндеркнеша со счётом 6:4, 6:1.

Матч продлился 1 час 2 минуты. За время игры Хуркач выполнил восемь подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки, реализовав при этом три брейк-пойнта из четырёх. Риндеркнеш подал три эйса, допустил три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале турнира Хуберт Хуркач сразится с американцем Тейлором Фрицем, который был сильнее француза Кентена Алиса. Турнир в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.