Хуркач вышел в четвертьфинал турнира в Женеве
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Польский теннисист Хуберт Хуркач (31-й номер рейтинга) вышел в четвертьфинал турнира АТР-500 в Женеве (Швейцария), одолев 71-ю ракетку мира француза Артура Риндеркнеша со счётом 6:4, 6:1.
Женева. 2-й круг
21 мая 2025, среда. 17:55 МСК
72
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
0 : 2
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31
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Матч продлился 1 час 2 минуты. За время игры Хуркач выполнил восемь подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки, реализовав при этом три брейк-пойнта из четырёх. Риндеркнеш подал три эйса, допустил три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх.
В четвертьфинале турнира Хуберт Хуркач сразится с американцем Тейлором Фрицем, который был сильнее француза Кентена Алиса. Турнир в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.
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