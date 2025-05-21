Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуркач вышел в четвертьфинал турнира в Женеве

Хуркач вышел в четвертьфинал турнира в Женеве
Комментарии

Польский теннисист Хуберт Хуркач (31-й номер рейтинга) вышел в четвертьфинал турнира АТР-500 в Женеве (Швейцария), одолев 71-ю ракетку мира француза Артура Риндеркнеша со счётом 6:4, 6:1.

Женева. 2-й круг
21 мая 2025, среда. 17:55 МСК
Артур Риндеркнеш
72
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Хуберт Хуркач
31
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Матч продлился 1 час 2 минуты. За время игры Хуркач выполнил восемь подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки, реализовав при этом три брейк-пойнта из четырёх. Риндеркнеш подал три эйса, допустил три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале турнира Хуберт Хуркач сразится с американцем Тейлором Фрицем, который был сильнее француза Кентена Алиса. Турнир в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.

Материалы по теме
Титулы Шараповой, российские дерби: рейтинг финалов с участием наших на «Ролан Гаррос»
Рейтинг
Титулы Шараповой, российские дерби: рейтинг финалов с участием наших на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android