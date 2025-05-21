Даниэль Коллинз раскритиковала оператора во время матча с Радукану

46-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз во время матча второго круга турнира во французском Страсбурге с британкой Эммой Радукану (4:6, 6:1, 6:3) раскритиковала телевизионного оператора за нарушение личных границ.

«Мне нужно взять воду. Сейчас смена сторон. Вам не нужно быть так близко ко мне, и не нужно нависать над Эммой. Это крайне неуместно», – сказала Коллинз во время перерыва на смену сторон в матче.

Фото: Скриншот трансляции

В третьем круге турнира в Страсбурге Даниэль Коллинз сыграет с победительницей встречи между американкой Джессикой Пегулой и российской теннисисткой Анной Калинской.

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является амеркианка Мэдисон Киз.