Даниэль Коллинз раскритиковала оператора во время матча с Радукану
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46-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз во время матча второго круга турнира во французском Страсбурге с британкой Эммой Радукану (4:6, 6:1, 6:3) раскритиковала телевизионного оператора за нарушение личных границ.
Страсбург. 2-й круг
21 мая 2025, среда. 16:20 МСК
46
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 1
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43
Эмма Радукану
Э. Радукану
«Мне нужно взять воду. Сейчас смена сторон. Вам не нужно быть так близко ко мне, и не нужно нависать над Эммой. Это крайне неуместно», – сказала Коллинз во время перерыва на смену сторон в матче.
Фото: Скриншот трансляции
В третьем круге турнира в Страсбурге Даниэль Коллинз сыграет с победительницей встречи между американкой Джессикой Пегулой и российской теннисисткой Анной Калинской.
Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является амеркианка Мэдисон Киз.
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