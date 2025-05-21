Стефанос Циципас назвал самый напряжённый момент отношений с Паулой Бадосой

20-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас назвал самый напряжённый момент отношений с 10-м номером рейтинга WTA испанкой Паулой Бадосой. Спортсмены состоят в отношениях с 2023 года.

«Напряжённые моменты? Наверное, путешествия вне тура. Когда ты вырываешься из спортивной суеты, остаёшься просто собой. Именно в такие моменты мы почувствовали, что наша связь переходит на другой уровень», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

Напомним, грек пропускает турнир категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), который проходит с 18 по 24 мая. Бадоса участвует на турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), призовой фонд которого составляет € 925 661.