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Александр Зверев проиграл Мюллеру во втором круге турнира ATP-500 в Гамбурге

Александр Зверев проиграл Мюллеру во втором круге турнира ATP-500 в Гамбурге
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев завершил выступление на турнире ATP-500 в Гамбурге (Германия). В матче второго круга он проиграл 40-й ракетке мира французу Александру Мюллеру. Поединок завершился со счётом 3:6, 6:4, 6:7.

Гамбург (м). 2-й круг
21 мая 2025, среда. 17:15 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 5
6 		4 7 7
         
Александр Мюллер
40
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер

Встреча Зверева с Мюллером продлилась 2 часа и 41 минуту. В её рамках Зверев четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Мюллера пять эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является Артюр Фис из Франции.

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