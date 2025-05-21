Александр Зверев проиграл Мюллеру во втором круге турнира ATP-500 в Гамбурге

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев завершил выступление на турнире ATP-500 в Гамбурге (Германия). В матче второго круга он проиграл 40-й ракетке мира французу Александру Мюллеру. Поединок завершился со счётом 3:6, 6:4, 6:7.

Встреча Зверева с Мюллером продлилась 2 часа и 41 минуту. В её рамках Зверев четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Мюллера пять эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является Артюр Фис из Франции.