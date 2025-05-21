Джокович прошёл в третий круг турнира в Женеве
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Шестая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг турнира АТР-250 в швейцарской Женеве, обыграв венгра Мартона Фучовича (134-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.
Женева. 2-й круг
21 мая 2025, среда. 19:20 МСК
134
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
0 : 2
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6
Новак Джокович
Н. Джокович
Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. Джокович за время матча выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. Фучович не сделал ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.
Для Новака Джоковича эта победа стала первой в грунтовом сезоне-2025.
Турнир в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.
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