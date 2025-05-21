Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович прошёл в третий круг турнира в Женеве

Джокович прошёл в третий круг турнира в Женеве
Комментарии

Шестая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг турнира АТР-250 в швейцарской Женеве, обыграв венгра Мартона Фучовича (134-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Женева. 2-й круг
21 мая 2025, среда. 19:20 МСК
Мартон Фучович
134
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. Джокович за время матча выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. Фучович не сделал ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

Для Новака Джоковича эта победа стала первой в грунтовом сезоне-2025.

Турнир в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.

Материалы по теме
Маррей рассказал об одной вещи, по которой не будет скучать после расставания с Джоковичем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android