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Алексей Попырин пробился в третий круг турнира в Женеве

Алексей Попырин пробился в третий круг турнира в Женеве
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25-я ракетка мира австралиец Алексей Попырин пробился в четвертьфинал турнира АТР-250, проходящего в швейцарской Женеве, обыграв в матче 1/8 финала британца Джейкоба Фирнли (54-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Женева. 2-й круг
21 мая 2025, среда. 19:35 МСК
Алексей Попырин
25
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Джейкоб Фирнли
54
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли

Поединок между теннисистами продлился 1 час 11 минут. За время игры Попырин выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать три брейк-пойнта из трёх. Фирнли подал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи.

В третьем круге турнира в Женеве Попырин сразится с победителем встречи между британцем Кэмероном Норри и чешским теннисистом Томашем Махачем.

Турнир в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.

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