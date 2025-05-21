Алексей Попырин пробился в третий круг турнира в Женеве

25-я ракетка мира австралиец Алексей Попырин пробился в четвертьфинал турнира АТР-250, проходящего в швейцарской Женеве, обыграв в матче 1/8 финала британца Джейкоба Фирнли (54-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Поединок между теннисистами продлился 1 час 11 минут. За время игры Попырин выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать три брейк-пойнта из трёх. Фирнли подал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи.

В третьем круге турнира в Женеве Попырин сразится с победителем встречи между британцем Кэмероном Норри и чешским теннисистом Томашем Махачем.

Турнир в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.