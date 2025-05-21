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Камилла Рахимова не смогла пройти в 1/4 финала турнира в Рабате

Камилла Рахимова не смогла пройти в 1/4 финала турнира в Рабате
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75-я ракетка мира россиянка Камилла Рахимова не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA-250 в Рабате (Марокко), уступив колумбийской теннисистке (55-й номер рейтинга) Марии-Камиле Осорио-Серрано со счётом 6:4, 2:6, 3:6.

Рабат. 2-й круг
21 мая 2025, среда. 18:50 МСК
Камилла Рахимова
75
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 3
4 		6 6
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
55
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано

Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. За время встречи Осорио-Серрано ни разу не подала подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. Рахимова подала за игру четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале турнира в Рабате Мария-Камилла Осорио-Серрано сразится с американкой Марией Матеас, которая была сильнее представительницы Нидерландов Аранчи Рус со счётом 6:4, 6:2.

Турнир в Рабате проходит с 19 по 24 мая. Действующей чемпионкой соревнований является американка Питон Стирнс.

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