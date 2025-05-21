Камилла Рахимова не смогла пройти в 1/4 финала турнира в Рабате

75-я ракетка мира россиянка Камилла Рахимова не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA-250 в Рабате (Марокко), уступив колумбийской теннисистке (55-й номер рейтинга) Марии-Камиле Осорио-Серрано со счётом 6:4, 2:6, 3:6.
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Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. За время встречи Осорио-Серрано ни разу не подала подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. Рахимова подала за игру четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов.
В четвертьфинале турнира в Рабате Мария-Камилла Осорио-Серрано сразится с американкой Марией Матеас, которая была сильнее представительницы Нидерландов Аранчи Рус со счётом 6:4, 6:2.
Турнир в Рабате проходит с 19 по 24 мая. Действующей чемпионкой соревнований является американка Питон Стирнс.
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