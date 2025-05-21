Анна Калинская вышла в четвертьфинал Страсбурга, обыграв Джессику Пегулу

30-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), призовой фонд которого составляет € 925 661.

В поединке второго круга Калинская обыграла третью ракетку мира представительницу США Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 59 минут. В её рамках Калинская два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Пегулы четыре эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз.