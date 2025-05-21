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Анна Калинская вышла в четвертьфинал Страсбурга, обыграв Джессику Пегулу

Анна Калинская вышла в четвертьфинал Страсбурга, обыграв Джессику Пегулу
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30-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), призовой фонд которого составляет € 925 661.

Страсбург. 2-й круг
21 мая 2025, среда. 18:50 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
4 		6 6
         
Анна Калинская
30
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

В поединке второго круга Калинская обыграла третью ракетку мира представительницу США Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 59 минут. В её рамках Калинская два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Пегулы четыре эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз.

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