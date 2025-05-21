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Корретха — о настрое Алькараса на матчи с Синнером: ему нужны вызовы

Корретха — о настрое Алькараса на матчи с Синнером: ему нужны вызовы
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Бывшая вторая ракетка мира испанский теннисист Алекс Корретха высказал мнение о том, что необходимо предпринимать Карлосу Алькарасу во время встреч с Янником Синнером, чтобы одержать победу.

«Мы знаем, как устроен Карлос. Ему нужны вызовы и кто-то, кто будет подталкивать его вперёд. И, я думаю, когда он видит, насколько Янник дисциплинирован, какова у него этика труда, как он двигается, как он бьёт по мячу — ему нужно найти свою вариативность. Но не только вариативность, ему нужно быть стабильным. Нужно держать этот уровень против него в течение нескольких часов, а представьте себе — на «Ролан Гаррос», там и вовсе придётся играть ещё дольше», – приводит слова Корретхи Eurosport Spain.

Напомним, Карлос Алькарас стал победителем «Мастерса» в Риме, обыграв в финале Янника Синнера со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

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