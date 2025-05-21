Я не скромная и не тихая». Коллинз — об эмоциях на корте

46-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз высказалась о том, как могут влиять эмоции на корте на теннисную карьеру.

«Быть хорошим в чём-либо невозможно без самовыражения. Почти не бывает успешных людей, которые чувствуют, что не могут быть собой. В конечном итоге я — конкурент. Я не скромная и не тихая. И я хочу быть успешной, хочу преуспевать в теннисе, и на таком уровне ты можешь показывать эмоции. Иногда этот путь заставляет тебя выражать их, бывает, что эти эмоции с негативным окрасом. В такие моменты ты можешь быть удручён, поэтому важно прорабатывать такие моменты», – сказала Коллинз на корте после матча второго круга в Страсбурге.

В третьем круге турнира в Страсбурге Даниэль Коллинз сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской, которая была сильнее американки Джессики Пегулы (4:6, 6:4, 6:2).