Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал грунтового турнира ATP-500 в Гамбурге

30-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В матче второго круга он обыграл 32-ю ракетку мира из Франции 21-летнего Джованни Мпетчи Перрикара. Поединок завершился со счётом 6:2, 6:4.

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 13 минут. В её рамках Оже-Альяссим семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету его соперника один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является Артюр Фис из Франции.