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Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал грунтового турнира ATP-500 в Гамбурге

Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал грунтового турнира ATP-500 в Гамбурге
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30-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В матче второго круга он обыграл 32-ю ракетку мира из Франции 21-летнего Джованни Мпетчи Перрикара. Поединок завершился со счётом 6:2, 6:4.

Гамбург (м). 2-й круг
21 мая 2025, среда. 20:15 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
32
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Феликс Оже-Альяссим
30
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 13 минут. В её рамках Оже-Альяссим семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету его соперника один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является Артюр Фис из Франции.

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