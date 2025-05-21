Определился соперник Андрея Рублёва по четвертьфинальному матчу турнира АТР-500 в Гамбурге
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45-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500 в Гамбурге (Германия), где сыграет с 17-м номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым. В 1/8 финала турнира в Гамбурге Дардери одолел 29-ю ракетку мира американца Брэндона Накашиму.
Гамбург (м). 2-й круг
21 мая 2025, среда. 17:20 МСК
45
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 7
|6
|
|7 9
|2
29
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 47 минут. В её рамках Дардери шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Накашимы четыре эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является Артюр Фис из Франции.
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