Определился соперник Андрея Рублёва по четвертьфинальному матчу турнира АТР-500 в Гамбурге

45-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500 в Гамбурге (Германия), где сыграет с 17-м номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым. В 1/8 финала турнира в Гамбурге Дардери одолел 29-ю ракетку мира американца Брэндона Накашиму.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 47 минут. В её рамках Дардери шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Накашимы четыре эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является Артюр Фис из Франции.