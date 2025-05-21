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Определился соперник Андрея Рублёва по четвертьфинальному матчу турнира АТР-500 в Гамбурге

Определился соперник Андрея Рублёва по четвертьфинальному матчу турнира АТР-500 в Гамбурге
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45-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500 в Гамбурге (Германия), где сыграет с 17-м номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым. В 1/8 финала турнира в Гамбурге Дардери одолел 29-ю ракетку мира американца Брэндона Накашиму.

Гамбург (м). 2-й круг
21 мая 2025, среда. 17:20 МСК
Лучано Дардери
45
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 7 6
5 		7 9 2
         
Брэндон Накашима
29
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 47 минут. В её рамках Дардери шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Накашимы четыре эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является Артюр Фис из Франции.

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