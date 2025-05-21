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Турнир ATP-500 в Гамбурге, 2025 год: результаты игрового дня 21 мая

Сегодня, 21 мая, состоялся четвёртый игровой день грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия). Второй круг. Результаты 21 мая:

Иржи Легечка (Чехия) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 4) — 7:5, 6:2;

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Фрэнсис Тиафо (Франция, 2) — 6:2, 6:3;

Андрей Рублёв (Россия, 3) — Юстин Энгель (Германия, WC) — 6:3, 7:5;

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 5) — Флавио Коболли (Италия) — 4:6, 5:7;

Лучано Дардери (Италия) — Брэндон Накашима (США, 7) — 7:5, 6:7, 6:2;

Александр Зверев (Германия, 1) — Александр Мюллер (Франция) — 3:6, 6:4, 6:7;

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — 2:6, 4:6.

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является Артюр Фис из Франции.