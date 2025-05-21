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«Наконец-то «сломал лёд». Джокович — о первой победе в грунтовом сезоне-2025

«Наконец-то «сломал лёд». Джокович — о первой победе в грунтовом сезоне-2025
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Шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о первой победе на грунте в этом сезоне. Во встрече второго круга турнира АТР-250 в Женеве (Швейцария) он одолел венгра Мартона Фучовича (6:2, 6:3).

Женева. 2-й круг
21 мая 2025, среда. 19:20 МСК
Мартон Фучович
134
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Здорово, что я наконец-то, так сказать, «сломал лёд». Грунт — очень требовательное покрытие. Мы все знаем, насколько сложно действовать на нём по сравнению с другими. Здесь всегда нужно быть готовым сыграть на один-два удара больше. Я очень рад, что смог показать лучший теннис в нужный момент. Весь поединок я сохранял концентрацию и доволен своим уровнем игры. Надеюсь, это продолжится», – сказал Джокович в интервью на корте после матча второго круга.

В третьем круге турнира в Женеве Новак Джокович сразится с итальянцем Маттео Арнальди, который был сильнее венгра Фабиана Марожана со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

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