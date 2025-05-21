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Новак Джокович одержал первую с марта победу в рамках ATP-тура

Новак Джокович одержал первую с марта победу в рамках ATP-тура
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович одержал первую с марта победу в рамках ATP-тура.

Сегодня, 21 мая, Джокович вышел в третий круг турнира АТР-250 в швейцарской Женеве. В матче второго круга представитель Сербии в двух сетах одолел Мартона Фучовича (134-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

В третьем круге грунтового турнира в Женеве Джокович сразится с 39-й ракеткой мира аргентинцем Маттео Арнальди. Турнир категории АТР-250 в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец теннисист Каспер Рууд.

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