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Рафаэль Надаль высказался о деле Янника Синнера

Рафаэль Надаль высказался о деле Янника Синнера
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22-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказался о допинговом деле первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Я доверяю Яннику, точно так же как я доверяю системе правосудия. Я не люблю высказывать мнение о вещах, в которых я некомпетентен. Понимаю, что если система правосудия принимает какие-либо решения, то только потому, что оно располагает всей информацией, которой у нас нет», – приводит слова Надаля L’Equipe.

Напомним, Янник Синнер не играл в АТР-туре с января по май 2025 года из-за отстранения за нарушение антидопинговых правил. Первым турниром, на котором Синнер принимал участие, стал «Мастерс» в Риме, где он дошёл до финала и уступил там испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

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