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Турнир WTA-500 в Страсбурге, 2025 год: результаты матчей 21 мая

Турнир WTA-500 в Страсбурге, 2025 год: результаты матчей 21 мая
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Сегодня, 21 мая, в Страсбурге (Франция) состоялся четвёртый игровой день на турнире категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго круга соревнований.

Теннис. WTA-500, Страсбург (Франция). Второй круг. Результаты 21 мая:

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Эшлин Крюгер (США) — 7:6, 6:3;

Анна Блинкова (Россия) — Эмма Наварро (США) — 4:6, 1:6;

Даниэль Коллинз (США) — Эмма Радукану (Великобритания) — 4:6, 6:1, 6:3;

Джессика Пегула (США) — Анна Калинская (Россия) — 6:4, 4:6, 2:6.

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз.

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